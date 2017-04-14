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МИД РФ: Россия не поставляла вооружения Хорватии в 1990-х годах

Политика
14 апреля, 18:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Российское внешнеполитическое ведомство опровергло информацию хорватских СМИ, которые сообщали, что Москва якобы поставляла Загребу в том числе ЗРК С-300 в обход эмбарго ООН
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. МИД РФ опроверг сообщения хорватских СМИ о том, что Москва якобы поставляла Загребу вооружения, в том числе зенитно-ракетные комплексы С-300, в обход эмбарго ООН в 1990-х годах.

"Россия неизменно придерживалась своих международно-правовых обязательств, в том числе применительно к режиму эмбарго на поставки вооружений конфликтующим сторонам в ходе югославского кризиса 1991-1995 года. Считаем данные публикации провокационными, грубо искажающими факты, нацеленными на очернение политики РФ на Балканах", - заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

"Тем более неприемлемо в контексте всех этих вымыслов упоминание контактов посла России в Загребе. Вся ответственность лежит на авторах подобных затей", - подчеркнул он.

Ранее информация о том, что Россия якобы поставляла Загребу вооружения, в том числе ракеты С-300, во время вооруженных конфликтов на территории бывшей Югославии, когда на подобные поставки было наложено эмбарго ООН, появилась в ряде хорватских СМИ. Публикации были основаны на данных неназванных источников.

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