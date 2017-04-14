Жириновской стал самым богатым лидером фракции в Госдуме в 2016 году

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал самым богатым руководителем фракции в Госдуме, заработав в 2016 году более 79 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные деклараций доходов депутатов за прошлый год, опубликованные на сайте нижней палаты.

Доходы главного либерал-демократа составили 79 млн 140 тыс. рублей. При этом Жириновский значительно увеличил свое состояние по сравнению с 2015 годом, в котором он заработал только 5 млн 306 тыс. рублей. В его собственности по-прежнему остались пять жилых домов и один дом, в котором у лидера ЛДПР доля, однако число земельных участков сократилось с четырех до двух. В автопарке Жириновского, как и в 2015 году, значится только автомашина LADA 212140.

Следующим по доходам в списке руководителей фракций идет лидер думских единороссов Владимир Васильев. Он задекларировал за 2016 год 5 млн 906 тыс. рублей, что практически соответствует уровню 2015 года. При этом в семейной собственности четы Васильевых три земельных участка, два дома, маломерное судно BELLA 561 HT и снегоход Yamaha VK540E.

Чуть меньше заработал прошлом году лидер КПРФ Геннадий Зюганов - почти 5,5 млн рублей против 6 млн 538 тыс. в 2015 году. В гараже у руководителя компартии по-прежнему находится Volkswagen Touareg, а из недвижимости он владеет совместно с супругой квартирой и дачей.

Самым бедным лидером фракции можно назвать руководителя "Справедливой России" Сергея Миронова. Он заработал в 2016 году 4 млн 551 тыс. рублей, что на 200 тыс. меньше, чем в позапрошлом году. В то же время жена политика все также может похвастаться шикарным автопарком - в ее собственности остались автомашины BMW 530d xDrive и Porsche Panamera 4S. В гараже самого Миронова числятся мотовездеход и автоприцеп.