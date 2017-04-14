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Декларации о доходах чиновников в цифрах и фактах

Политика
14 апреля, 20:41 UTC+3
Мотоциклисты, домовладельцы, родители: чем живут чиновники президентской администрации и члены правительства
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© Станислав Красильников/ТАСC

Есть ли у министров недвижимость за рубежом? Что из транспорта предпочитают кремлевские чиновники? Сколько зарабатывают несовершеннолетние дети российских политиков? Рассказываем, что нужно знать о содержании деклараций о доходах чиновников — 2016.

Факты о декларациях кремлевских чиновников

1
Супруги

У супруги пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова фигуристки Татьяны Навки доход оказался почти в 10 раз выше, чем у мужа: 120,814 млн рублей против 12,812 млн рублей. 

2
Собственность за рубежом

Жены лишь двух чиновников задекларировали собственность за рубежом: Татьяна Навка (квартира в США) и жена спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Украиной Дмитрия Ливанова Ольга Мордкович (1/4 доли жилого дома в Испании).

3
Скромные доходы

Самый скромный доход оказался у уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой — 2,789 млн рублей. При этом у ее мужа доход более чем в десять раз ниже — всего 151 тыс. рублей. У супругов шестеро детей. 

4
Мотоциклисты

Советник президента Сергей Григоров и полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов — любители мотоциклов. У первого их целых четыре: Royal Enfield Bullat, Black Douglas, Harley-Davidson FLSTC, Урал ИМЗ. У второго — один, зато Harley-Davidson.

5
Транспортная экзотика

Многие кремлевские чиновники любят необычный транспорт. У первого замруководителя администрации президента Алексея Громова есть мотовездеход "Джойпер-JNSZ". У помощника президента Константина Чуйченко — катер Grandezza 27 OC и самоходная машина на пневматическом или гусеничном ходу ATV TRAXТER MAX ХТ. Начальник управления администрации президента РФ по вопросам госслужбы и кадров Антон Федоров задекларировал мотовездеход Сan-Аm ОutLander max xt4x400 HoeFi и снегоболотоход Сan-Аm Commander 800RiFi. 

Инфографика 10 кремлевских чиновников с самыми высокими доходами 10 кремлевских чиновников с самыми высокими доходами

В пятницу на официальном сайте кабинета министров была опубликована декларация о доходах чиновников за 2016 год.

Факты о декларациях членов правительства

1
Недвижимость за рубежом

У четырех членов Кабмина задекларирована собственность за рубежом. У вице-премьера Ольги Голодец есть 1/2 доли квартиры в Швейцарии и 1/3 доли квартиры в Италии. У вице-премьера Александра Хлопонина — жилой дом и земельный участок в Италии. У министра спорта Павла Колобкова — квартира в Испании. А у министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова — земельный участок, жилой дом, квартира и три гаража во Франции.

2
Жены и дети

У премьер-министра Дмитрия Медведева, министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки и министра спорта Павла Колобкова супруги не получают дохода совсем. А глава Минприроды Сергей Донской — единственный, у кого в прошлом году доход получили несовершеннолетние дети: три его сына заработали по пять тысяч рублей. Доходы совершеннолетних детей чиновники декларировать не обязаны.

3
Самый высокий доход

У Льва Кузнецова оказался самый высокий доход в российском правительстве. Он заработал 582,146 млн рублей, и это почти в 68 раз больше, чем у премьер-министра Дмитрия Медведева.

4
В гармонии с природой

У супруги министра связи Николая Никифорова задекларирован электромобиль Tesla S. Больше ни у кого из чиновников или их супругов электромобилей нет. 

5
Покорители небес и бездорожья

Министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов — единственный среди чиновников обладатель вертолета: у него есть Robinson 44 Clipper II. У него также есть снегоход. Второй обладатель снегохода в списке — вице-премьер — полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. А у министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня есть мотовездеход.

 

Инфографика 10 членов правительства РФ с самыми высокими доходами за 2016 год 10 членов правительства РФ с самыми высокими доходами за 2016 год

Данные деклараций о доходах, опубликованных на официальных сайтах президента РФ и кабинета министров.

Как менялись доходы Владимира Путина с 2012 года

Инфографика Динамика доходов президента РФ Владимира Путина Динамика доходов президента РФ Владимира Путина

В пятницу на официальном сайте Кремля была опубликована декларация о доходах, расходах и имуществе президента РФ.

Как менялись доходы Дмитрия Медведева с 2012 года

Инфографика Динамика доходов председателя правительства РФ Дмитрия Медведева Динамика доходов председателя правительства РФ Дмитрия Медведева

Официальные сведения, которые глава правительства представил в декларации о доходах, опубликованной на сайте кабинета министров.

 

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Путин в 2016 году заработал 8,86 млн рублей
Медведев в 2016 году заработал 8,6 млн рублей

Бэлла Волкова

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Декларация о доходах за 2016 год
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