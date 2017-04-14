Декларации о доходах чиновников в цифрах и фактах

У четырех членов Кабмина задекларирована собственность за рубежом. У вице-премьера Ольги Голодец есть 1/2 доли квартиры в Швейцарии и 1/3 доли квартиры в Италии. У вице-премьера Александра Хлопонина — жилой дом и земельный участок в Италии. У министра спорта Павла Колобкова — квартира в Испании. А у министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова — земельный участок, жилой дом, квартира и три гаража во Франции.