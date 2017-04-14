Декларации о доходах чиновников в цифрах и фактах

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Есть ли у министров недвижимость за рубежом? Что из транспорта предпочитают кремлевские чиновники? Сколько зарабатывают несовершеннолетние дети российских политиков? Рассказываем, что нужно знать о содержании деклараций о доходах чиновников — 2016.
У супруги пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова фигуристки Татьяны Навки доход оказался почти в 10 раз выше, чем у мужа: 120,814 млн рублей против 12,812 млн рублей.
Жены лишь двух чиновников задекларировали собственность за рубежом: Татьяна Навка (квартира в США) и жена спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Украиной Дмитрия Ливанова Ольга Мордкович (1/4 доли жилого дома в Испании).
Самый скромный доход оказался у уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой — 2,789 млн рублей. При этом у ее мужа доход более чем в десять раз ниже — всего 151 тыс. рублей. У супругов шестеро детей.
Советник президента Сергей Григоров и полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов — любители мотоциклов. У первого их целых четыре: Royal Enfield Bullat, Black Douglas, Harley-Davidson FLSTC, Урал ИМЗ. У второго — один, зато Harley-Davidson.
Многие кремлевские чиновники любят необычный транспорт. У первого замруководителя администрации президента Алексея Громова есть мотовездеход "Джойпер-JNSZ". У помощника президента Константина Чуйченко — катер Grandezza 27 OC и самоходная машина на пневматическом или гусеничном ходу ATV TRAXТER MAX ХТ. Начальник управления администрации президента РФ по вопросам госслужбы и кадров Антон Федоров задекларировал мотовездеход Сan-Аm ОutLander max xt4x400 HoeFi и снегоболотоход Сan-Аm Commander 800RiFi.
В пятницу на официальном сайте кабинета министров была опубликована декларация о доходах чиновников за 2016 год.
У четырех членов Кабмина задекларирована собственность за рубежом. У вице-премьера Ольги Голодец есть 1/2 доли квартиры в Швейцарии и 1/3 доли квартиры в Италии. У вице-премьера Александра Хлопонина — жилой дом и земельный участок в Италии. У министра спорта Павла Колобкова — квартира в Испании. А у министра по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова — земельный участок, жилой дом, квартира и три гаража во Франции.
У премьер-министра Дмитрия Медведева, министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки и министра спорта Павла Колобкова супруги не получают дохода совсем. А глава Минприроды Сергей Донской — единственный, у кого в прошлом году доход получили несовершеннолетние дети: три его сына заработали по пять тысяч рублей. Доходы совершеннолетних детей чиновники декларировать не обязаны.
У Льва Кузнецова оказался самый высокий доход в российском правительстве. Он заработал 582,146 млн рублей, и это почти в 68 раз больше, чем у премьер-министра Дмитрия Медведева.
У супруги министра связи Николая Никифорова задекларирован электромобиль Tesla S. Больше ни у кого из чиновников или их супругов электромобилей нет.
Министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов — единственный среди чиновников обладатель вертолета: у него есть Robinson 44 Clipper II. У него также есть снегоход. Второй обладатель снегохода в списке — вице-премьер — полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. А у министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня есть мотовездеход.
Данные деклараций о доходах, опубликованных на официальных сайтах президента РФ и кабинета министров.
В пятницу на официальном сайте Кремля была опубликована декларация о доходах, расходах и имуществе президента РФ.
Официальные сведения, которые глава правительства представил в декларации о доходах, опубликованной на сайте кабинета министров.
Бэлла Волкова