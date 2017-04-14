Назаров: предприятия ДНР получают помощь из федеральных резервов РФ

ДОНЕЦК, 14 апреля. /ТАСС/. Предприятия провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) получают помощь из российских федеральных резервов. Об этом сообщил председатель межведомственной комиссии по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины Сергей Назаров.

"Поставки сырья и материалов для предприятий юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей, работа которых остановлена из-за введенных Киевом экономической и транспортной блокады, временно, в порядке гуманитарной поддержки территории, осуществляется за счет имеющихся федеральных резервов товарно-материальных ценностей", - приводит его слова Донецкое агентство новостей (ДАН).

Назаров назвал такой шаг "вынужденной мерой". "Только восстановление экономических связей с Украиной с отменой блокады в соответствии с минскими соглашениями позволит отменить временное управление предприятиями с восстановлением прав собственников", - добавил председатель комиссии.

Он также опроверг появившуюся в СМИ информацию о поставках железорудного сырья на территорию Донбасса с российских предприятий. "Никаких таких поставок не производится", - подчеркнул Назаров.