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Назаров: предприятия ДНР получают помощь из федеральных резервов РФ

Политика
14 апреля, 20:19 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 14, апреля. /ТАСС
Председатель межведомственной комиссии по оказанию гуманитарной поддержки назвал такой шаг "вынужденной мерой"
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ДОНЕЦК, 14 апреля. /ТАСС/. Предприятия провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) получают помощь из российских федеральных резервов. Об этом сообщил председатель межведомственной комиссии по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины Сергей Назаров.

"Поставки сырья и материалов для предприятий юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей, работа которых остановлена из-за введенных Киевом экономической и транспортной блокады, временно, в порядке гуманитарной поддержки территории, осуществляется за счет имеющихся федеральных резервов товарно-материальных ценностей", - приводит его слова Донецкое агентство новостей (ДАН).

Назаров назвал такой шаг "вынужденной мерой". "Только восстановление экономических связей с Украиной с отменой блокады в соответствии с минскими соглашениями позволит отменить временное управление предприятиями с восстановлением прав собственников", - добавил председатель комиссии.

Он также опроверг появившуюся в СМИ информацию о поставках железорудного сырья на территорию Донбасса с российских предприятий. "Никаких таких поставок не производится", - подчеркнул Назаров.

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Персоны
Назаров, Сергей Макарович
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