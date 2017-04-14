Росрезерв подтвердил, что Россия оказывает гуманитарную помощь предприятиям Донбасса

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Руководитель Федерального агентства по государственным резервам Дмитрий Гогин подтвердил, что Россия оказывает гуманитарную поддержку предприятиям Донбасса.

"Росрезерв оказывает гуманитарную поддержку предприятиям Донбасса за счет имеющихся резервов", - заявил он.

Ранее председатель межведомственной комиссии по оказанию гуманитарной поддержки пострадавшим территориям юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей Украины Сергей Назаров заявил, что "поставки сырья и материалов для предприятий юго-восточных районов Донецкой и Луганской областей, работа которых остановлена из-за введенных Киевом экономической и транспортной блокады, временно, в порядке гуманитарной поддержки территории, осуществляется за счет имеющихся федеральных резервов товарно-материальных ценностей".

"Это вынужденная мера. Только восстановление экономических связей с Украиной с отменой блокады в соответствии с минскими соглашениями позволит отменить временное управление предприятиями с восстановлением прав собственников", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Назаров также опроверг появившуюся в СМИ информацию о поставках железорудного сырья на территорию Донбасса с российских предприятий. "Никаких таких поставок не производится", - подчеркнул председатель комиссии.