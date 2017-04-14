Петр Толстой стал самым богатым вице-спикером Госдумы в 2016 году

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Бывший телеведущий Петр Толстой, впервые избранный депутатом Госдумы от фракции "Единая Россия", стал самым богатым вице-спикером нижней палаты. Об этом свидетельствуют данные деклараций доходов депутатов за прошлый год.

Доходы Толстого за прошлый год составили 44 млн 221 тыс. рублей. Вице-спикеру принадлежат три земельных участка, квартира, небольшой дом, четыре моторных лодки, четыре легковых автомашины, в том числе два джипа Toyota Land Cruiser 100.

За ним следует вице-спикер Ольга Епифанова ("Справедливая Россия"). Она заработала в 2016 году 24 млн 532 тыс. рублей. В ее декларации фигурируют два дома, две квартиры, два земельных участка, три нежилых помещения, джип Toyota, а также автомашина ГАЗ 275227.

Игорь Лебедев (ЛДПР) - самый богатый вице-спикер последнего года Госдумы 6-го созыва - теперь лишь на третьем месте. В прошлом году он заработал 9 млн 932 тыс. против 16,5 млн рублей в 2015 году. В его собственности квартира, два нежилых помещения.

Самым бедным зампредом Госдумы в 2016 году оказался единоросс Сергей Неверов с доходом 4 млн 797 тыс. рублей, что практически соответствует уровню 2015 года. В его собственности, как и годом ранее, - два дачных участка, машиноместо и автомобиль ВАЗ 21214.