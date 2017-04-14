Посол РФ: действия США не вызывают напряженности среди граждан КНДР

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Действия властей США не вызывают напряженности среди населения КНДР, заявил в интервью телеканалу "Россия 1" посол РФ в КНДР Александр Мацегора.
"Честно говоря, какой-то напряженности в стране я не ощущаю. Страна живет предстоящим празднованием 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена, в основном все заняты сейчас этим. Напряженности, повторяю, среди корейского населения мы не ощущаем", - сказал он.
При этом посол подчеркнул, что граждане знают о заявлениях властей США, об ударе по Сирии и о том, что этот удар является своего рода намеком в адрес КНДР. "Средства массовой информации КНДР очень широко это комментируют в открытой печати, и, конечно, они (граждане) все это знают и понимают ситуацию", - отметил Мацегора.
В Вашингтоне в последнее время несколько раз заявляли, что рассматривают все возможные варианты действий по отношению к КНДР. 9 апреля стало известно, что Тихоокеанское командование американских ВС направило в сторону Корейского полуострова авианосную ударную группу во главе с авианосцем Carl Vinson. Решение вызвало повышенную озабоченность руководства КНДР, которое не исключает возможности ракетного удара со стороны США. В этих условиях в Пхеньяне заявляют о намерении укреплять свой ракетно-ядерный потенциал на фоне агрессивной политики Вашингтона.
В четверг телекомпания NBC со ссылкой на источник в американском разведывательном сообществе сообщила, что США готовы нанести "упреждающий удар с помощью обычных вооружений" по КНДР.