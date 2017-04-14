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Россия призывает прекратить политизацию деятельности ОЗХО

Политика
14 апреля, 22:00 UTC+3 ГААГА /Корр. ТАСС, Виталий Чугин
Представитель России при ОЗХО Александр Шульгин подчеркнул необходимость вернуться к первоначальному назначению организации
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ГААГА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Россия считает необходимым прекратить политизацию работы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), поскольку это опасно для ее целостности. Об этом заявил в беседе с ТАСС постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.

"Мы всегда выступали против политизации, - заметил он. - ОЗХО - это техническая организация, созданная для того, чтобы контролировать процесс химического разоружения. Когда мы начинаем там обсуждать политические вопросы, это опасно для целостности".

"Но не мы начали это, - подчеркнул Шульгин. - Началось это еще в прошлом году на ноябрьской сессии Исполнительного совета, когда наши американские партнеры с минимальным перевесом голосов продавили антисирийское решение, составленное в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. Мы сразу же предупредили, что это опасно. Мы создали прецедент, раскалывающий организацию".

"Вроде потом споры стихли, но сейчас они опять буквально зашкаливают, - сказал постпред. - Так нельзя вести дела. Необходимо вернуться к первоначальному назначению организации".

В четверг, 13 апреля, в Гааге прошло 54-е внеочередное заседание Исполнительного совета ОЗХО в связи с предполагаемым применением химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун.

Некоторые делегации, по словам Шульгина, предприняли попытку превратить его "в некое подобие судилища, когда виновные уже известны, находятся на скамье подсудимых, им выносится приговор".

В свою очередь российская сторона обратила внимание на то, что расследование инцидента еще не завершено и что на данном этапе никаких доказательств вины сирийского правительства предоставлено не было.

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Шульгин, Александр Васильевич
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