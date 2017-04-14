Самым богатым депутатом Мосгордумы в 2016 г. стал зампред комиссии по градостроительству

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Заместитель председателя комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Олег Сорока заработал больше всех депутатов столичного парламента в 2016 году. Как сообщается на сайте Мосгордумы, его доход за прошлый год составил 42,4 млн рублей.

В 2009 году Сорока начал работу в группе компаний "Пионер", а затем возглавил там направление "Москва" в должности генерального директора, сообщается на сайте столичного парламента.

Наименьший доход в 2016 году показал депутат Мосгордумы Николай Зубрилин - в прошлом году он заработал 318 тыс. рублей. У депутата Мосгордумы, зампредседателя комиссии по экологической политике Павла Поселенова в графе "Общая сумма задекларированного годового дохода за 2016 год" стоит прочерк.

Доход председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова в 2016 году составил 21,9 млн руб. В собственности спикера столичного парламента находятся квартира площадью 269 кв. м, коттедж площадью 277 кв. м в безвозмездном пользовании до 2019 года, легковой автомобиль Mercedes-Benz Е350.

Его заместители Андрей Метельский и Николай Губенко заработали в 2016 году 5,2 млн и 7,6 млн руб. соответственно. У Метельского в собственности находятся квартира площадью 115 кв. м, коттедж площадью 284 кв. м. Губенко проживает в квартире супруги площадью 113 кв. м, владеет тремя легковыми автомобилями Mercedes-Benz Е-240, Hyundai Getz, BMW 740 Li.