Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Самым богатым депутатом Мосгордумы в 2016 г. стал зампред комиссии по градостроительству

Политика
14 апреля, 22:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Доход Олега Сороки за прошлый год составил 42,4 млн рублей
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Заместитель председателя комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Олег Сорока заработал больше всех депутатов столичного парламента в 2016 году. Как сообщается на сайте Мосгордумы, его доход за прошлый год составил 42,4 млн рублей.

Смотрите также
Декларации о доходах чиновников в цифрах и фактах

В 2009 году Сорока начал работу в группе компаний "Пионер", а затем возглавил там направление "Москва" в должности генерального директора, сообщается на сайте столичного парламента.

Наименьший доход в 2016 году показал депутат Мосгордумы Николай Зубрилин - в прошлом году он заработал 318 тыс. рублей. У депутата Мосгордумы, зампредседателя комиссии по экологической политике Павла Поселенова в графе "Общая сумма задекларированного годового дохода за 2016 год" стоит прочерк.

Доход председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова в 2016 году составил 21,9 млн руб. В собственности спикера столичного парламента находятся квартира площадью 269 кв. м, коттедж площадью 277 кв. м в безвозмездном пользовании до 2019 года, легковой автомобиль Mercedes-Benz Е350.

Его заместители Андрей Метельский и Николай Губенко заработали в 2016 году 5,2 млн и 7,6 млн руб. соответственно. У Метельского в собственности находятся квартира площадью 115 кв. м, коттедж площадью 284 кв. м. Губенко проживает в квартире супруги площадью 113 кв. м, владеет тремя легковыми автомобилями Mercedes-Benz Е-240, Hyundai Getz, BMW 740 Li.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Декларация о доходах за 2016 год
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: космос на Земле и Земля в ожидании Пасхи
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Хищные птицы армии
Фото
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
2
Центр по примирению передал 1,7 т помощи жителям деревни в сирийской Латакии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Организаторы "Евровидения" не исключают рассмотрения вопроса об отстранении РФ в 2018 году
2
Эрнст: Первый канал сам создал рейтинги "Евровидению"
3
Журнал Spiegel обвинил Криштиану Роналду в изнасиловании в 2009 году
4
AP: для применения супербомбы в Афганистане не требовалось разрешение Трампа
5
Юноша, получивший в Петербурге травму после взрыва, сам изготовил взрывное устройство
6
Угрозы из Вашингтона: смогут ли США уничтожить ядерные силы КНДР
7
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
Темы дня
Загрузка...
Реклама