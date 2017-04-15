Лавров обсудит с главой МИД Катара развитие двусторонних отношений и обстановку в Сирии

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Главы МИД России и Катара Сергей Лавров и Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани 15 апреля проведут в Москве переговоры, в ходе которых обсудят расширение экономических отношений двух стран, обстановку в Сирии и вопросы борьбы с международным терроризмом.

"Встреча в Москве позволит провести сверку часов по ключевым сюжетам происходящего в ближневосточном регионе с акцентом на поиск вариантов урегулирования существующих там кризисных ситуаций и необходимость решительного противодействия угрозе международного терроризма, - заявили в российском дипведомстве. - Министры проведут обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу актуальных вопросов региональной и международной повестки дня, тематике дальнейшего развития двусторонних отношений".

В МИД РФ отметили, что встреча продолжит "хорошую традицию двусторонних контактов". Как напомнили в дипведомстве, в начале мая 2016 года Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани посетил Сочи, где был принят президентом РФ Владимиром Путиным и провел переговоры с Сергеем Лавровым. Глава МИД Катара также принял участие в министерском заседании в рамках стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, которое прошло в Москве 25-26 мая прошлого года.

Сирия в центре внимания

Особое внимание главы внешнеполитических ведомств России и Катара уделят ситуации в Сирии. Министры, в частности, рассмотрят "развитие военно-политической обстановки в САР и перспективы продвижения там политического процесса при конструктивном международном содействии".

Ситуация в Сирии в последние дни резко обострилась. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Однако в Вашингтоне, не дождавшись объективного расследования произошедшего, посчитали, что Дамаск использовал химоружие. ВС США нанесли ракетный удар, запустив 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, откуда, по мнению Вашингтона, была якобы начата химическая атака.

Дальнейшее развитие обстановки в Сирии в результате американского удара стало главной темой серии переговоров, прошедших в Москве на этой неделе. 12 апреля Лавров обсуждал сирийскую проблематику с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. 13 апреля российский министр провел встречу с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом, а 14 апреля состоялись уже трехсторонние консультации с участием министров иностранных дел России, Сирии и присоединившегося к ним главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

Энергетика и инвестиции

Как заявили в МИД РФ, российский и катарский министры иностранных дел в субботу обсудят вопросы развития отношений двух стран, "включая поддержание регулярного политического диалога и расширение торгово-экономических связей". На переговорах будет рассмотрен ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе российско-катарской встречи на высшем уровне в январе 2016 года в Москве.

"Важная роль в наращивании деловой кооперации между Москвой и Дохой принадлежит Совместной межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству под сопредседательством министра энергетики РФ Александра Новака и министра энергетики и промышленности Государства Катар Мухаммеда бен Салех ас-Сады. Ее очередное, третье заседание запланировано в конце апреля в Дохе", - обратили внимание в дипведомстве.

Российская сторона подчеркивает также заметные результаты в инвестиционном сотрудничестве. Как напомнили в МИД, в декабре прошлого года была завершена приватизационная сделка по реализации 19,5% акций "Роснефти". Консорциум, который вошел в число акционеров компании, был создан Катарским суверенным фондом и швейцарской трейдерской компанией Glencore.

"По линии министерств энергетики двух стран поддерживается плотная координация по ситуации на мировом рынке углеводородов, в частности в контексте выполнения договоренностей между странами - членами ОПЕК и не входящими в ОПЕК государствами по добровольной корректировке объемов добычи нефти", - подчеркнули в МИД РФ.