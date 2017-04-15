Более 3 тыс. сирийцев получили за сутки гуманитарную помощь

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ХМЕЙМИМ /Сирия/, 15 апреля. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики в течение суток провел восемь гуманитарных акций, в том числе шесть в провинции Алеппо и по одной - в провинциях Дамаск и Латакия, гуманитарную помощь получили 3350 жителей. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра.
"В городе Алеппо в районах Эль-Хамадания-3, Баб-Насрин, Эль-Джазмати, Эльшаба-Кадим, Шейх-Саид и Новый Алеппо жителям передано 2,5 тыс. порций горячей еды и 150 продуктовых наборов. В населенные пункты Димас провинции Дамаск и Джабала провинции Латакия доставлено 2,3 тонны продуктов питания (700 продуктовых наборов) и канцелярских принадлежностей, а также медицинское оборудование", - говорится в сообщении.
Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 4,5 тонны.
"Российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 19,4 тонны гуманитарных грузов (продуктов питания), полученных сирийскими властями по линии ООН", - информирует российский Центр.