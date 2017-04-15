Глава Тувы за прошлый год заработал около 4,1 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 15 апреля, /ТАСС/. Глава Тувы Шолбан Кара-оол за 2016 году заработал 4,085 млн рублей, что практически на уровне позапрошлого года, доходы его супруги возрасти почти в 1,5 раза. Об этом сообщается в документах на официальном сайте республики.

"Декларированный годовой доход за 2016 год - 4,085 млн. рублей", - сообщается в сведениях о доходах губернатора. Годом ранее Кара-оол имел 4,166 млн. рублей.

Его супруга получила 2,452 млн рублей вместо 1,662 млн рублей годом ранее.

Как и ранее, чета Кара-оолов владеет жилым домом (230,8 кв. м). Губернатору принадлежит квартира (30,3 кв. м), его супруге - квартира (80,1 кв. м), нежилое помещение (80,1 кв. м), земельный участок (8,3 тыс. кв. м) и два гаража. На губернатора зарегистрирован автомобиль Mercedes G55, на его жену - Mercedes ML.

Шолбан Кара-оол возглавляет республику Туву с 2007 года.