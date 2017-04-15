Матвиенко обсудит в Эр-Рияде вопросы двусторонних отношений и борьбы с терроризмом

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Делегация Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко отправляется в субботу с официальным визитом в Саудовскую Аравию, в рамках которого будут обсуждаться вопросы развития двусторонних отношений и тема борьбы с международным терроризмом.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе верхней палаты парламента РФ, запланированы встречи Матвиенко с руководством страны, председателем и членами Маджлиса аш-Шуры (Консультативного совета, законодательного органа страны).
"Двусторонние отношения с Саудовской Аравией активно развиваются по всем ключевым направлениям, - отметила глава Совфеда в преддверии визита. - Налажены постоянные контакты на правительственном, министерском уровнях". Она назвала Саудовскую Аравию важным партнером России на Ближнем Востоке. "Мы заинтересованы в развитии и углублении сотрудничества в самых разных сферах", - подтвердила политик.
По словам Матвиенко, задача парламентариев - содействовать формированию необходимой нормативно-правовой базы для расширения сотрудничества, способствовать улучшению взаимопонимания между бизнес-кругами двух стран, укреплению дружеских связей. "Очень важно услышать мнение бизнес-сообщества Саудовской Аравии о том, какие необходимы условия для успешного взаимодействия в экономической и инвестиционной сферах", - подчеркнула спикер СФ. "Нужно также активизировать культурное сотрудничество, вывести его на новый уровень. У нас есть в связи с этим конкретные предложения", - сообщила она.
В повестку дня переговоров войдут темы региональной безопасности, объединения усилий в борьбе с терроризмом. "Роль Саудовской Аравии в этих вопросах очень значима. Мы заинтересованы в обсуждении всех аспектов, сближении позиций наших стран", - подчеркнула Матвиенко.
В состав делегации Совета Федерации вошли вице-спикер, координатор группы по сотрудничеству верхней палаты с парламентами арабских государств Ильяс Умаханов, первый зампредседателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, зампредседателя СФ по международным делам Александр Бабаков, член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Белан Хамчиев, член комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Мурат Хапсироков.