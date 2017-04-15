Посол РФ полагает, что КНДР может приурочить испытание ракет к праздникам 15 или 25 апреля

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Вероятность испытания ракет в КНДР в предстоящие праздники достаточно высока, считает посол РФ в КНДР Александр Мацегора. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу "Россия 24".

"Какое-то время назад состоялось испытание нового ракетного двигателя, Ким Чен Ын сказал, что мир вскоре узнает, насколько большое значение имеет создание нового ракетного двигателя. То есть, можно почти наверняка говорить о том, что корейцы собираются продемонстрировать какие-то свои достижения в области ракетной техники. Очень может быть, они постараются это приурочить к празднику", - сказал он, отвечая на вопрос, готовятся ли в КНДР новые ракетные испытания.

Дипломат напомнил, что 25 апреля КНДР празднует 85-ю годовщину со дня основания Корейской народной армии. "То ли это будет повод в ближайшие дни - 15 апреля (День Солнца - прим. ТАСС), то ли это будет 25 апреля", - добавил он.

При этом посол считает, что КНДР не видит технической необходимости в испытании ядерных ракет, поскольку, как сообщалось, Северная Корея завершила работу над своей ядерной программой, в частности в республике прошли испытания ядерной боеголовки. "Если и будет какое-то мероприятие в этой области, то это, скорее, будет мероприятие политического значения. Но это тоже исключать нельзя", - отметил он.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.