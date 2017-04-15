Лавров: РФ заинтересована в обсуждении с Катаром урегулирования в Сирии

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что намерен обсудить с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани урегулирование ситуации в Сирии.

"Из международных проблем мы заинтересованы в том, чтобы сопоставить наши оценки по усилиям по урегулированию сирийского кризиса, в которых Катар играет большую роль", - подчеркнул он. Лавров также отметил, что для Москвы важно не терять темпа российско-катарских контактов для обсуждения двусторонних вопросов и проблем Ближнего Востока и Северной Африки.

"Наши руководители встречались в январе прошлого года, затем Вы посетили нас в августе 2016 года в Сочи, и сегодня у нас будет хорошая возможность посмотреть, как продвигаются договоренности, которые были достигнуты в ходе этих встреч", - добавил министр.

Ранее в российском МИД сообщили, что особое внимание на предстоящих переговорах глав внешнеполитических ведомств России и Катара намерены уделить ситуации в Сирии. Речь, в частности, пойдет о "развитии военно-политической обстановки в САР и перспективах продвижения там политического процесса при конструктивном международном содействии".

"Нащупать общую почву"

Доха рассчитывает сблизить позиции с Москвой по сирийской проблематике. Об этом заявил глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на встрече с Лавровым.

"Важно, что есть возможность обменяться мнениями по теме сирийского урегулирования, - сказал катарский министр. - Уверены, что с помощью диалога и подобных встреч нам представится возможность сблизить позиции, нащупать общую почву и таким образом достигнуть договоренности".

Глава МИД Катара отметил, что намерен обсудить развитие ситуации в Йемене, Ливии и Палестине.

"Считаем, что Россия занимает почетную позицию относительно (решения) арабских проблем, в первую очередь палестинской проблемы, - подчеркнул Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. - Рассчитываем, что Россия и далее будет оказывать поддержку Палестине".

Касаясь развития двусторонних отношений, глава МИД Катара отметил, что важно отслеживать ход реализации достигнутых ранее договоренностей. "Видим, что можно увеличить перспективы наших возможностей в двусторонних отношениях", - добавил министр.

Прекращение огня

У РФ и Катара общая позиция о необходимости полного прекращения огня между правительством и оппозицией Сирии, подчеркнул Лавров.

"В том, что касается Сирии, наша общая позиция - это необходимость обеспечения полного всеобъемлющего прекращения огня между правительством и вооруженной оппозицией, продолжение антитеррористической борьбы с "Исламским государством" и "Джабхат ан-Нусрой" (террористические группировки, запрещены в РФ. - Прим. ТАСС), а также ускорение политического решения этого кризиса на основе резолюции СБ ООН", - подчеркнул министр.

Ситуация в Сирии в последние дни резко обострилась. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Однако в Вашингтоне, не дождавшись объективного расследования произошедшего, посчитали, что Дамаск использовал химоружие. ВС США нанесли ракетный удар, запустив 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, откуда, по мнению Вашингтона, была якобы начата химическая атака.

Дальнейшее развитие обстановки в Сирии в результате американского удара стало главной темой серии переговоров, прошедших в Москве на этой неделе. 12 апреля Лавров обсуждал сирийскую проблематику с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. 13 апреля российский министр провел встречу с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом, а 14 апреля состоялись уже трехсторонние консультации с участием министров иностранных дел России, Сирии и присоединившегося к ним главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.