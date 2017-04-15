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Лавров: заявления беглого генерала о сохранении Сирией химоружия сделаны под давлением

Политика
15 апреля, 13:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
По словам министра иностранных дел РФ, слова генерала простимулированы "либо кнутом, либо пряником"
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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Заявления дезертировавшего сирийского генерала о сохранении Дамаском запасов химоружия, появившиеся в британских СМИ, простимулированы "либо кнутом, либо пряником". Об этом заявил в субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Я читал сообщения о высказываниях беглого сирийского генерала, - сказал глава МИД РФ. - Из них следует, что он убежал в 2013 году. В том же году была достигнута российско-американская договоренность в Гааге и Нью-Йорке о химическом разоружении Сирии в соответствии с их присоединением к Конвенции о запрещении химического оружия".

Как напомнил Лавров, на основе этой договоренности Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) уже в 2014 году получила от сирийского правительства данные о запасах химоружия и верифицировала их в том же 2014 году. "Общий объем химических веществ, подлежащих уничтожению, был зафиксирован на уровне 1,3 тыс. тонн, тогда как генерал вчера заявил о том, что всего химического оружия было 2 тыс. тонн, - продолжил глава МИД РФ. - Но поскольку цифра в 1,3 тыс. тонн была объявлена открыто, то у меня возникает вопрос, почему генерал, если он знал про 2 тыс. тонн, три года молчал".

Лавров указал, что "700 тонн - это немаленькая цифра, этот объем в пробирку от белого порошка не спрячешь". "Поэтому я думаю, что любой здравый человек понимает, что этот генерал был простимулирован либо пряником, либо кнутом", - добавил он.

При этом глава МИД РФ отметил, что если говорить о разночтениях в цифрах, то следовало бы вспомнить о химическом оружии в Ливии. "ОЗХО давным-давно выявило недостачу 200 тонн химических веществ, которые находились в Ливии, но потом пропали... - сказал он. - Так легкомысленно к этому относиться, я считаю, непозволительно, потому что все наши обращения в ОЗХО, к западным партнерам наталкиваются на какие-то рассуждения, что эти 200 тонн буквально испарились".

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