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Лавров: слова Турчинова о продвижении в Донбассе говорят об отказе выполнять "Минск-2"

Политика
15 апреля, 13:01 UTC+3 МОСКВА 15, апреля. /ТАСС
Ранее в СМИ появилось высказывание Турчинова о том, что украинские военные должны "метр за метром, километр за километром продвигаться на восток"
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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова о том, что украинские вооруженные силы должны продвигаться в Донбассе говорит об отказе выполнять минские соглашения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Устойчивые сомнения в адекватности украинских политиков возникли уже давно, - отметил он. - Это далеко не первое высказывание подобного рода. До господина Турчинова такую же угрожающую, воинствующую риторику регулярно применяли и президент (Украины Петр) Порошенко, и (спикер Верховной рады Андрей) Парубий, и другие деятели".

"Это означает то, что украинское руководство не хочет выполнять минские договоренности даже в той части, которая касается решения проблем безопасности. Именно проблемы безопасности формально Порошенко называет главной частью минских договоренностей и, пока проблемы безопасности не будут решены, отказывается обсуждать политический процесс", - обратил внимание министр.

"Заявления Турчинова означают то, что Киев отказывается выполнять ту самую часть минских договоренностей в отношении вопросов безопасности, которую считает приоритетной и абсолютно неотъемлемой для того, чтобы все остальное потом решалось тоже, - подчеркнул Лавров. - Думаю, всем уже давно понятно, что эта линия взята руководством Украины сознательно. И означает она также и то, что в Киеве в грош не ставят своих европейских покровителей".

"Пресс-служба Кремля уже сообщила, что в ближайшее время планируются контакты в нормандском формате (Россия, Украина, ФРГ, Франция - прим.ТАСС). Думаю, что это будет одним из очень серьезных вопросов для рассмотрения", - добавил глава российского дипведомства.

Ранее в СМИ появилось высказывание Турчинова о том, что украинские военные должны "метр за метром, километр за километром продвигаться на восток".

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