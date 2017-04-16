Матвиенко: РФ против вторжений в суверенные государства по придуманным поводам

ЭР-РИЯД, 16 апреля. /ТАСС/. Россия не хочет, чтобы придумывали поводы - такие как якобы применение химического оружия - для вторжения в суверенные государства, как это произошло в Ираке. Об этом заявила в субботу журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после встречи с председателем Маджлиса аш-Шуры (Консультативного совета, законодательного органа Саудовской Аравии) Абдаллой аш-Шейхом.

Матвиенко также сказала, что Россия не приемлет применение химического оружия, но до предъявления обвинений нужно провести независимое расследование.

"Россия категорически не приемлет никаких случаев применения химического оружия, но мы считаем, прежде чем кого-либо обвинять, какую-либо сторону, необходимо провести тщательное расследование специализированной организацией по запрещению химического оружия с участием независимых экспертов разных стран, ООН, с выездом на место подтвердить сам факт использования такого оружия, определить, кто в этом виноват и принять самые жесткие меры наказания", - сказала журналистам глава верхней палаты парламента РФ.

Спикер подтвердила, что на встрече с коллегой обсуждались ракетные удары США по сирийской авиабазе в провинции Идлиб. "Мы обсудили последний факт нанесения удара крылатыми ракетами США по Сирии", - сказала Матвиенко, указав на необходимость независимого расследования до обвинений в якобы использовании химического оружия какой-либо из сторон. "Мы уже имеем опыт, когда под надуманным предлогом якобы имевшегося химического оружия было вторжение западной коалиции в Ирак, и мы знаем, чем это закончилось", - подчеркнула она. "Мы не хотим повторения подобных бездоказательных сценариев и не хотим, чтобы придумывали поводы для вторжения в суверенные государства", - подчеркнула Матвиенко, добавив, что американская бомбардировка Сирии крылатыми ракетами была "грубейшим нарушением международного права, актом агрессии в отношении суверенного государства".

В связи с этим спикер СФ напомнила, что Россия и США были инициаторами вывоза с территории Сирии и ликвидации химического оружия, находившегося в распоряжении армии САР. "Это было сделано, и США и Организация по запрещению химического оружия это подтвердили - что все химическое оружие вывезено с территории Сирии", - сказала она.

"В то же время мы знаем, что некоторые террористические организации занимаются кустарным производством химического оружия и периодически его используют в разных странах", - обратила внимание Матвиенко. "Поэтому Россия внесла 7 апреля в ОЗХО настойчивое требование о незамедлительном расследовании этого факта, (поиску) доказательств по самому факту применения химического оружия и (выяснению) кто его использовал. Это крайне важно, чтобы впредь ничего подобного не повторялось", - отметила председатель СФ.

По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха в провинции Идлиб, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Однако в Вашингтоне посчитали, что Дамаск задействовал химоружие. ВС США нанесли ракетный удар, запустив 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, откуда, по мнению Вашингтона, была якобы начата химическая атака.

Борьба с терроризмом

Валентина Матвиенко отметила, что Россию и Саудовскую Аравию объединяет стремление консолидироваться в борьбе с международным терроризмом.

"У нас есть некоторые разногласия в подходах к урегулированию конфликтов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, но все-таки больше того, что нас объединяет, - объединяет стремление бороться, объединять усилия в борьбе с международным терроризмом, ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС), "Джебхат ан-Нусрой" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) и другими", - сказала Матвиенко.

"Постоянные контакты на высшем, высоком уровне, министерств и ведомств, наших внешнеполитических ведомств, парламентов позволяют лучше узнать точку зрения и подходы друг друга, сблизить эти подходы и объединять усилия в борьбе с самым страшным злом, с самой большой угрозой, которая есть сегодня для мира и цивилизации - терроризмом", - добавила глава верхней палаты парламента РФ.

Стабильность на Ближнем Востоке

Глава Совфеда также заявила, что считает многовекторное сотрудничество Москвы и Эр-Рияда серьезным фактором стабильности на Ближнем Востоке "В этом заинтересованы народы наших стран, это успешное поступательное развитие российско-саудовских отношений - серьезный фактор стабильности в регионе Ближнего Востока", - сказала журналистам Матвиенко после встречи с Абдаллой аш-Шейхом.

"Саудовская Аравия является ключевым партнером РФ в регионе Ближнего Востока, крупнейшим нашим торговым партнером и мы очень дорожим отношениями, сложившимися между нашими странами", - продолжила спикер. "Идет регулярный диалог между руководителями наших государств, президентом РФ и королем Саудовской Аравии, они определяют повестку нашего сотрудничества, его атмосферу, и мы очень рады, что между лидерами наших государств сложились деловые, конструктивные, доверительные отношения", - добавила она.

Матвиенко подтвердила, что в России "заинтересованы в углублении и развитии многопрофильных российско-саудовских отношений по всему спектру - и торгово-экономических, инвестиционных, сотрудничества в сфере энергетики, в сфере сельского хозяйства, в атомной энергетике, в гуманитарной и культурой сфере, между регионами РФ и Саудовской Аравии". "Подтверждаем динамичное, поступательное расширение нашего сотрудничества", - заключила она.

Матвиенко находится в Эр-Рияде с официальным визитом, который продлится до 17 апреля. В центре внимания ее переговоров с руководством Саудовской Аравии находятся вопросы развития двусторонних отношений и тема борьбы с международным терроризмом.