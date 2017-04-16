Спикер Совфеда Матвиенко встретилась с королем Саудовской Аравии

ЭР-РИЯД, 16 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в воскресенье встретилась с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом в рамках официального визита в Эр-Рияд. Об этом ТАСС сообщили в российской делегации.

"Встреча (спикера СФ и короля Саудовской Аравии) завершилась", - сказал собеседник агентства.

Председатель Совета Федерации и король Саудовской Аравии заявили о необходимости совместной борьбы с международным терроризмом. "Собеседники высказались за продолжение активного диалога на высшем и высоком уровнях по всему комплексу направлений, необходимость совместной борьбы с международным терроризмом", - сообщили ТАСС в пресс-службе Совета Федерации. "Саудовская Аравия является одной из ключевых стран региона. Многоплановое российско-саудовское взаимодействие отвечает интересам народов наших государств, служит делу обеспечения региональной и глобальной стабильности", - подчеркнула Матвиенко.

В ходе встречи были затронуты в том числе международные вопросы, состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, уточняется в релизе.

Монарх высказался за дальнейшее развитие российско-саудовских отношений по всем направлениям. "Король Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд высказался за дальнейшее развитие российско-саудовских отношений по всем направлениям и выразил надежду, что в ближайшее время будут видны результаты такого взаимодействия", - сообщили ТАСС в пресс-службе СФ по итогам встречи.

"Приоритетным направлением совместных усилий было и остается наращивание взаимодействия в торгово-экономической сфере", - сказала председатель Совета Федерации, отметив работу двусторонней межправительственной комиссии по сотрудничеству.

Матвиенко подчеркнула перспективность развития деловой кооперации между двумя странами "с акцентом на такие сферы, как инвестиции, энергетика, сельское хозяйство и другие". "Одной из основных задач является дальнейшее совершенствование договорно-правовой базы двусторонних отношений, выработка дорожной карты направлений сотрудничества", - отметили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Ранее Матвиенко провела переговоры с председателем Маджлиса аш-Шуры (Консультативного совета, законодательного органа страны) Абдаллой аш-Шейхом.

Глава верхней палаты парламента РФ находится в Эр-Рияде с официальным визитом, который продлится до 17 апреля. В центре внимания ее переговоров с руководством Саудовской Аравии находятся вопросы развития двусторонних отношений и тема борьбы с международным терроризмом.