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Вице-спикер СФ ответил на призыв Джонсона к РФ присоединиться к западной коалиции

Политика
16 апреля, 14:55 UTC+3 ЭР-РИЯД ЭР-РИЯД 16, апреля. /ТАСС
Ильяс Умаханов считает, что предложение главы британского МИД - "слабое повторение" идеи Владимира Путина
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Вице-спикер Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов

Вице-спикер Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ЭР-РИЯД, 16 апреля. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов считает призыв главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в адрес РФ присоединиться к западной антитеррористической коалиции в Сирии "слабым повторением" прозвучавшей с трибуны ООН идеи президента РФ Владимира Путина о создании всеобщей коалиции.

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"Ничего нового в этом призыве нет. Более того, это очень слабое, фрагментарное повторение того, к чему призывал президент РФ Владимир Путин с трибуны Организации Объединенных Наций, когда говорил о создании всеобщей антитеррористической коалиции", - сказал ТАСС Умаханов, который сопровождает спикера СФ Валентину Матвиенко в ее официальном визите в Саудовскую Аравию.

"Поэтому если прочитывать это именно так - как борьбу против терроризма, террористических группировок - это одно", - пояснил сенатор. "А если прочтение в том, чтобы присоединиться к коалиции, которая ставит на одну доску легитимное правительство Сирийской Арабской Республики и всякого рода бандформирования, то это абсолютно неприемлемо", - предупредил он.

По мнению Умаханова, "надо садиться, обсуждать, вырабатывать какие-то концепции, прислушиваться к мнению России, которая говорила, что нужно разграничить отъявленных бандитов, у которых руки по локоть в крови, и умеренные силы, которые готовы искать политические механизмы обеспечения мира и стабильности в Сирии".

Ранее Джонсон в статье, опубликованной в субботу в электронной версии газеты Daily Telegraph, заявил, что Москва могла бы "присоединиться к коалиции, объединяющей более 60 стран, для борьбы против "Даиш" (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство") и сохранить свои стратегические интересы в Сирии с перспективой более плодотворных отношений с президентом (США Дональдом) Трампом". При этом, заверяет он, "Запад со временем поможет восстановить страну".

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