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Клинцевич: Афганистану есть чему поучиться у РФ в организации деятельности армии

Политика
16 апреля, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 16 апреля./ТАСС
Ранее Афганистан обратился к России с просьбой обеспечить помощь в снабжении, обслуживании и обучении армии и полиции страны
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МОСКВА, 16 апреля./ТАСС/. Россию и Афганистан связывают дружественные связи, наша страна может оказать помощь Кабулу в обучении армии без предъявления каких-либо политических условий. Такое мнение высказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя просьбу Афганистана к России оказать поддержку в снабжении и обучении армии и полиции.

"Думаю, что мы пойдем навстречу Афганистану. Тем более что нас с этой страной связывают давние дружественные связи. Обращение Афганистана свидетельствует и о том, что принципы организации и деятельности армии и полиции в России можно считать модельными, у нас есть чему поучиться. К тому же в Афганистане знают, что никакими политическими условиями сопровождать оказание помощи Россия не будет",- сказал Клинцевич.

Ранее Афганистан обратился к России с просьбой обеспечить помощь в снабжении, обслуживании и обучении армии и полиции страны. Афганистан ожидает ответа на данное обращение позднее.

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