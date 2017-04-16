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Вице-спикер СФ допускает оказание помощи Афганистану в снабжении и обучении армии

Политика
16 апреля, 17:29 UTC+3 ЭР-РИЯД ЭР-РИЯД 16, апреля. /ТАСС
Ильяс Умаханов напомнил, что Россия уже оказывала содействие Афганистану в подготовке кадров для подразделений по борьбе с наркотрафиком
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ЭР-РИЯД, 16 апреля. /ТАСС/. Россия может оказать помощь Афганистану в снабжении и обучении его армии, заявил журналистам вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов.

Сенатор напомнил, что Россия уже оказывала содействие Афганистану в подготовке кадров для подразделений по борьбе с наркотрафиком. "У нас определенный опыт такого порядка есть, насколько я знаю, определенные договоренности были и по линии министерства внутренних дел, - отметил он. - Я допускаю, что и такая форма взаимодействия (обучение и снабжение афганской армии - прим. ТАСС) между нашими двумя странами вполне может присутствовать, поскольку в конечном итоге речь идет о противодействии терроризму, экстремизму". "А в этом заинтересованы все страны, и это отвечает общей логике создания широкой антитеррористической коалиции", - подчеркнул Умаханов.

"Ну а решение за президентом страны и министром обороны", - заключил вице-спикер СФ.

Как заявил ранее ТАСС директор департамента по вопросам политики и стратегического планирования МИД Афганистана Мухаммед Ашраф Хайдари, возглавлявший делегацию страны на региональных консультациях в Москве 14 апреля, Афганистан обратился к России с просьбой обеспечить помощь в снабжении, обслуживании и обучении армии и полиции страны.

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