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Визит короля Саудовской Аравии в РФ может состояться уже в этом году

Политика
16 апреля, 18:10 UTC+3
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Материал из 1 страницы

Визит короля Саудовской Аравии в РФ по приглашению Путина может состояться уже в этом году - Матвиенко.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Матвиенко, Валентина Ивановна
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