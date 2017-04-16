Матвиенко сообщила о проработке саммита Россия - ССАГПЗ

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ЭР-РИЯД, 16 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила по итогам встреч с руководством Саудовской Аравии о проработке саммита Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
"Сама идея поддержана всеми, но вопрос пока прорабатывается. Времени и места пока нет", - сказала спикер Совфеда журналистам.
Матвиенко пояснила, что данная тема обсуждалась на встрече с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром. "Сейчас прорабатывается вопрос о возможности встречи глав государств в рамках формата Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива", - уточнила она. "Саудовская Аравия поддерживает эту идею, (как и) Кувейт, Бахрейн и другие страны, вопрос находится в стадии проработки", - подтвердила Матвиенко.