Матвиенко сообщила о проработке саммита Россия - ССАГПЗ

ЭР-РИЯД, 16 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила по итогам встреч с руководством Саудовской Аравии о проработке саммита Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

"Сама идея поддержана всеми, но вопрос пока прорабатывается. Времени и места пока нет", - сказала спикер Совфеда журналистам.

Матвиенко пояснила, что данная тема обсуждалась на встрече с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром. "Сейчас прорабатывается вопрос о возможности встречи глав государств в рамках формата Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива", - уточнила она. "Саудовская Аравия поддерживает эту идею, (как и) Кувейт, Бахрейн и другие страны, вопрос находится в стадии проработки", - подтвердила Матвиенко.