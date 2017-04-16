МО РФ: число поселений, участвующих в процессе примирения в Сирии, увеличилось до 1463

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Еще один населенный пункт присоединился к режиму прекращения огня в Сирии за минувшие сутки, общее число поселений, участвующих в процессе пацификации, увеличилось до 1463, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению.

"В течение суток подписано одно соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Хербет аль-Шаян провинции Дамаск. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1463", - говорится в документе, размещенном на сайте Минобороны РФ.

Отмечено, что переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра продолжаются. За сутки под контроль правительственных войск перешло 24 кв. километра территории, всего же освобождено 3947 кв. километров.

Российские специалисты за сутки зафиксировали 14 нарушений режима прекращения огня, говорится в бюллетене. Турецкая сторона заявила об одиннадцати инцидентах, однако российский Центр по примирению подтвердил лишь два случая.