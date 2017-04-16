Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии

ЭР-РИЯД, 16 апреля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что строгая одежда, соответствующая мусульманским нормам, помогла ей найти взаимопонимание и добиться доверительной атмосферы на переговорах в Саудовской Аравии.

"Есть дипломатическая культура. Когда приезжаешь в другую страну, ты должен уважительно относиться к культуре, к традициям, к религиозным особенностям, и это непременное условие не только, если хотите, дипломатического этикета, но это еще и внутренняя культура. Если ты с пренебрежением относишься, то никакого доверительного уважительного диалога не получится. Да, они все стерпят, примут, но остаток в душе останется", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос о том, как уважение к местным традициям помогает ей в выстраивании диалога на политические темы.

"Я не собираюсь обсуждать никого другого, я говорю о себе - для меня это органично. Я сама была дважды послом и я понимаю, насколько чувствительно к этому относятся, пусть это и внешняя форма, но это сразу вызывает уважение", - отметила она.

"Сегодня ко мне подошли женщины-депутаты Консультативного совета, они особо это подчеркивали: "Спасибо вам за то, что вы так уважительно отнеслись к нашим традициям, спасибо, что вы в зеленом цвете, это наш цвет, вам это идет". Пусть, это мелочи, но из таких мелочей и вышиваются дипломатические узоры, на которых нет узелков", - особо подчеркнула глава верхней палаты парламента РФ.