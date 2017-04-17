Главы МИД РФ и Сенегала обсудят сотрудничество в сферах геологоразведки и рыболовства

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Сенегала Манкёром Ндиаем, который находится в Москве с рабочим визитом.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, особое внимание стороны уделят "вопросам продвижения российско-сенегальского взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества". "Предстоит углубленный обмен мнениями о путях укрепления деловых связей в сфере рыболовства, геологоразведки, добычи полезных ископаемых", - добавила дипломат.

Разведка углеводородов на шельфе

Как заявил в интервью ТАСС посол РФ в Сенегале и Гамбии Сергей Крюков, в 2015-2016 годах на океаническом шельфе Сенегала были открыты значительные запасы нефти и газа. "По некоторым данным, речь идет об одном из наиболее крупных, если не самом крупном месторождении в Западной Африке. Возможность участия российских компаний в разработке сенегальских углеводородов в настоящее время прорабатывается", - сказал дипломат.

Инвестиции в рыболовство

По словам посла РФ в Сенегале, в рыбную отрасль республики постепенно приходит российский капитал. "Наиболее крупный проект, реализованный при российском участии, - создание в местечке Сангалкам самого современного в Западной Африке рыбоперерабатывающего предприятия Atlantic.sn, - сказал Крюков. - Кроме Atlantic.sn, российские инвесторы осуществляют в Сенегале еще ряд проектов в сфере рыбопереработки и аквакультуры".

"В 2011 году было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере рыболовства, создана профильная смешанная комиссия, последнее заседание которой состоялось в Москве в декабре 2016 года, - продолжил дипломат. - Среди вопросов, к которым удалось вплотную приблизиться, выдача лицензий российским траулерам на лов рыбы в сенегальских территориальных водах. Переговоры продолжаются".

Новый импульс политическим связям

В МИД РФ отметили конструктивный характер политического диалога двух стран. "В его основе - созвучность восприятия происходящих в мире процессов, включая формирование полицентричного мироустройства как более справедливой и безопасной системы международных отношений. Осуществляется полезное взаимодействие в различных многосторонних форматах, в том числе в ООН с учетом непостоянного членства Сенегала в Совете Безопасности в 2016-2017 гг.", - подчеркнули в министерстве.

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что на переговорах стороны намерены обсудить проблемы глобальной и региональной повестки дня с акцентом на урегулирование конфликтов на Африканском континенте и Ближнем Востоке, а также борьбу с международным терроризмом. "Рассчитываем, что предстоящий визит в Москву" Ндиая "придаст дополнительный импульс совместной работе по раскрытию в полной мере потенциала двусторонних отношений, носящих традиционно дружественный характер", заявили в МИД РФ.