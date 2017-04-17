Стартует прием заявок от НКО на участие в конкурсе на президентские гранты

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Прием заявок от некоммерческих организаций (НКО) на получение президентских грантов, который впервые организует Фонд президентских грантов, начинается 17 апреля.

История выделения грантов

Выделение президентских грантов для НКО осуществляется с 2006 года. Сначала глава государства утверждал список НКО - получателей грантов своим распоряжением, затем в систему распределения средств были включены НКО-грантооператоры. За эти годы их число неоднократно менялось. В 2016 году в России действовали девять грантооператоров, каждый из которых специализировался на конкретных направлениях, относящихся к его компетенции.

Всего в течение прошлого года эти организации провели по четыре конкурса по распределению грантов, размер выделенной в 2016 году субсидии всем грантооператорам превысил 4,6 млрд рублей.

3 апреля президент РФ Владимир Путин утвердил новую систему выделения грантов. Ключевым изменением стало назначение единственного грантооператора вместо девяти. Им стал специально учрежденный Фонд президентских грантов, его генеральным директором был назначен Илья Чукалин, а главой координационного комитета по проведению конкурсов президентских грантов - первый заместитель главы кремлевской администрации Сергей Кириенко. Координационный комитет сформирует объединенный экспертный совет для оценки проектов, представленных на получение грантов, и утвердит окончательный состав НКО-грантополучателей.

В 2017 году по распоряжению Путина о поддержке некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека, выделено 4,32 млрд рублей. Но, по словам Чукалина, координационный комитет намерен обратиться с просьбой об увеличении финансирования в этом году до 7 млрд рублей.

В текущем году планируется провести не четыре конкурса, как раньше, а два. Прием заявок на конкурс, начинающийся сегодня, завершится в срок до 31 мая, второй конкурс начнется 16 августа.

12 направлений работы

Фонд президентских грантов будет выделять средства некоммерческим организациям на 12 направлений деятельности.

Как пояснял ТАСС Чукалин, перечень этих направлений приведен в распоряжении главы государства. Это, в частности, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, поддержка молодежных проектов, поддержка проектов в области науки, образования, просвещения, поддержка проектов в области культуры и искусства, сохранение исторической памяти, защита прав и свобод гражданина, в том числе защита прав заключенных, охрана окружающей среды и защита животных, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников, развитие институтов гражданского общества. Последнее направление включает инфраструктурные проекты, направленные на развитие всего некоммерческого сектора, уточнял собеседник агентства.

По словам Чукалина, в конкурсе на получение грантов могут принимать участие и НКО - "иностранные агенты".

Система подачи заявок упростится

По мнению главы Фонда, новая система проведения конкурсов предусматривает упрощение подачи НКО заявок на получение грантов.

"Планируется ... исключить ряд документов, которые можно было бы заменить простым декларированием в заявке, и подтверждать (их) уже на этапе заключения договоров с победителями. Речь идет о различных справках, документах о назначении руководителя и главного бухгалтера", - отмечал Чукалин в интервью ТАСС.

Кроме сокращения перечня запрашиваемых документов, предполагается отменить обязательное дублирование заявки на бумаге, с печатью и подписью, а также на отдельном электронном носителе. По мнению Чукалина, это снизит издержки НКО, участвующих в конкурсах. "Неправильно, когда вместо того, чтобы заниматься реализацией своей инициативы, вся команда проекта периодически садится за заполнение всевозможных форм, копирование платежек и первичных документов, сшивает их в огромные пачки и отправляет в Москву. Задачи контроля могут быть решены за счет автоматизированного агрегирования и анализа данных", - считает он.

В качестве еще одного преимущества новой системы генеральный директор фонда называет возможность перераспределять средства по разным направлениям деятельности НКО. Раньше "переброска" средств между направлениями была практически невозможна, поскольку объемы поддержки по направлениям четко закреплялись за конкретными операторами в договорах о предоставлении им субсидий из федерального бюджета. Теперь распределение средств по направлениям возможно по решению координационного комитета. По словам Чукалина, это дает возможность "перераспределять средства по грантовым направлениям в зависимости от количества поступивших заявок и уровня их проработки, чтобы ориентироваться в первую очередь на качество проектов, а не на необходимость выбрать "квоту".

Эксперты позитивно оценивают реформу

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов полагает, что "появление единого грантооператора позволит лучше организовать работу и обеспечит прозрачность и понятность принимаемых решений, потому что в прошлые годы возникали претензии по поводу отдельных решений грантооператоров".

Более прозрачной новую систему называет и член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова. "Будет единая процедура подачи заявок на получение грантов, единая процедура оценивания проектов и единая форма отчетности, и, значит, система станет более прозрачной. Когда (существуют) девять грантооператоров, то такой прозрачности ожидать трудно", - заявляла она ТАСС.