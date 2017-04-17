Российские военные за сутки передали 3,6 т гуманитарных грузов населению Сирии

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 17 апреля. /ТАСС/. Семь гуманитарных акций, в ходе которых жители Сирии получили 3,6 т гуманитарных грузов, провели в течение суток российские военные. Об этом сообщается в бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

"Центром по примирению враждующих сторон проведено семь гуманитарных акций в провинциях Алеппо и Латакия, - говорится в сообщении. - За сутки гуманитарную помощь получили 3373 жителя. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 3,6 т".

В районах города Алеппо жителям передано 3 тыс. порций горячего питания и 1,8 т хлеба. Российские военные также передали 1,2 т продуктов питания жителям населенного пункта Джавтлик провинции Латакия.

В сообщении отмечается, что ООН и другие организации продолжили оказывать медицинскую, психологическую и юридическую помощь жителям Сирии. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем нуждающихся.