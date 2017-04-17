Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские военные за сутки передали 3,6 т гуманитарных грузов населению Сирии

Политика
17 апреля, 5:02 UTC+3 ХМЕЙМИМ /Сирия/ 17, апреля. /ТАСС
Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем нуждающихся
Поделиться
Материал из 1 страницы

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 17 апреля. /ТАСС/. Семь гуманитарных акций, в ходе которых жители Сирии получили 3,6 т гуманитарных грузов, провели в течение суток российские военные. Об этом сообщается в бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

"Центром по примирению враждующих сторон проведено семь гуманитарных акций в провинциях Алеппо и Латакия, - говорится в сообщении. - За сутки гуманитарную помощь получили 3373 жителя. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 3,6 т".

В районах города Алеппо жителям передано 3 тыс. порций горячего питания и 1,8 т хлеба. Российские военные также передали 1,2 т продуктов питания жителям населенного пункта Джавтлик провинции Латакия.

В сообщении отмечается, что ООН и другие организации продолжили оказывать медицинскую, психологическую и юридическую помощь жителям Сирии. Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечению временным жильем нуждающихся.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
2
Центр по примирению передал 1,7 т помощи жителям деревни в сирийской Латакии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
2
На референдуме в Турции победили сторонники президентской формы правления
3
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Москве
4
Помощник Трампа считает, что настало время для жестких переговоров с РФ по Сирии
5
Facebook прокомментировала произошедший в США случай трансляции убийства через соцсеть
6
Абэ намерен обсудить проблему КНДР на встрече с Путиным в конце апреля
7
В центре Москвы Maserati врезался в столб и загорелся
Темы дня
Загрузка...
Реклама