Прокуратуры РФ и Израиля договорились о новом уровне сотрудничества

ИЕРУСАЛИМ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Прокуратуры России и Израиля договорились о новом качественном уровне совместной работы и подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщил в понедельник российским журналистам генеральный прокурор России Юрий Чайка по итогам визита в Израиль, где у него состоялись переговоры с государственным прокурором Государства Израиль Шаем Ницаном.

"Мы подписали меморандум о сотрудничестве, мы вышли на совершенно иной качественный уровень совместной работы", - сказал Чайка. По его словам, новый уровень сотрудничества предполагает, в частности, "совместную борьбу с терроризмом и экстремизмом, обмен идеями в этом вопросе". "Мы очень много говорили об этом, полезные, интересные идеи получили от наших израильских коллег", - добавил генеральный прокурор РФ.

Так, по словам Юрия Чайки, генпрокурор Израиля заявил, что власти страны готовы выдавать для суда в Россию своих граждан, совершивших преступления на территории РФ, с последующим отбыванием наказания на территории еврейского государства.

"Существует идея, прежде всего у наших израильских коллег: они готовы нам выдавать граждан Израиля, которые совершили преступления на территории России, для вынесения приговора, и в дальнейшем мы экстрадируем их для отбывания наказания в Израиле, - сказал Чайка. - Это - новый подход, новый механизм, если у нас это получится, это будет просто великолепно".

Генпрокурор России отметил высокий уровень сотрудничества между прокурорскими ведомствам двух стран. "Я должен сказать, что в последнее время у нас нет проблем с нашими израильскими коллегами, - сказал он. - За последние три года они экстрадировали нам десять человек, у нас особых проблем не возникает, особенно в вопросах терроризма".

Чайка сообщил также, что пригласил Ницана в этом году на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). "Мы пригласили нашего израильского коллегу принять участие в экономическом форуме, где мы могли бы с ним вдвоем рассказать о нашем сотрудничестве по защите бизнеса как в Израиле, так и в России, - сказал генпрокурор РФ. - Я считаю, что это является очень позитивным моментом".

Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе российской генпрокуратуры, подписанный в Израиле меморандум "определяет основные направления сотрудничества (прокуратур) двух стран, включая обеспечение защиты прав и свобод человека, борьбу с преступностью, в том числе, с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом оружия, наркотических средств и психотропных веществ, незаконной миграцией и торговлей людьми, киберпреступностью, коррупцией и другими преступлениями, представляющими повышенную опасность для общества". Кроме этого, "будет осуществляться сотрудничество в области профессиональной подготовки и повышения квалификации работников органов прокуратуры обоих государств", добавили в ведомстве.

Практическая реализация меморандума позволит организовать действенный обмен передовым опытом борьбы с организованной преступностью, в том числе в области выявления, конфискации и возврата активов, полученных преступным путем, отметили в пресс-службе генпрокуратуры РФ.

В пресс-службе генпрокуратуры РФ отметили "доверительный характер российско-израильских контактов, который присущ и связям, сложившимся между прокуратурами" стран. "Этому в значительной степени способствует общность целей прокуроров обеих стран - обеспечение верховенства закона, защита прав граждан, интересов общества и государства, реализация принципа неотвратимости наказания за совершенные преступления", - добавили в ведомстве