Косачев: после референдума Эрдогана ждет усиление сопротивления внутри страны

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Итоги референдума в Турции являются неоднозначными для президента страны Тайипа Эрдогана, в стране будет расти сопротивление сторонников евроинтеграции и парламентской республики. Такое мнение высказал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

"Итоги голосования вряд ли обнадежили самого Эрдогана - слишком минимален разрыв между "да" и "нет". Руки у президента не совсем свободны, и действовать придется, что называется, на грани фола. Он это умеет, но будет расти и сопротивление - среди влиятельных евроориентированных турок и сторонников парламентской республики, которая бы уравновешивала президентскую власть", - написал сенатор на своей странице в Facebook.

Прим этом он выразил уверенность, что несмотря на возможное сопротивление президент Турции будет действовать решительно и бесповоротно. "Судя по всему, Эрдоган не только стремится к усилению личной власти, но и, похоже, отказался от курса на евроинтеграцию", - добавил парламентарий. Косачев также полагает, что итоги референдума будут раскритикованы в Европе. "Во всяком случае, первая реакция в Брюсселе однозначна: такой Турции нечего делать в ЕС", - подчеркнул он.

Косачев отметил, что серьезное обсуждение сложившейся ситуации ждет Турцию на апрельской сессии ПАСЕ. "По слухам, Турцию может ожидать возвращение в процедуру полномасштабного мониторинга, что явно не понравится "горячим турецким парням", - написал сенатор. По его мнению, риск потерять одного из главных плательщиков в Совете Европы в случае конфликта Турции с ПАСЕ резко возрастет, и это на фоне неурегулированности статуса российской делегации. "Так что ближайшие недели обещают для Европы быть очень интересными", - заключил он.

В соответствии с предварительными неофициальными результатами подсчета 99% бюллетеней, за пакет вводящих президентскую форму правления поправок в конституцию республики высказались 51,3% граждан. Явка составила 86%. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.