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Встреча РФ, США и ООН по Сирии планируется на следующей неделе в Женеве

Политика
17 апреля, 11:13 дата обновления: 17 апреля, 11:22 UTC+3
По словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, сейчас ожидается подтверждение от американской стороны
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Трехсторонняя встреча России, США и ООН по Сирии может пройти в Женеве в начале следующей недели, ожидается подтверждение Вашингтона. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам Ближнего Востока и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

Развитие событий

Источник: встреча России, США и ООН по Сирии планируется в Женеве на 24 апреля

"Планируется встреча, ждем подтверждения от наших американских коллег, трехсторонняя встреча России, США и ООН Женеве", - сказал дипломат, уточнив, что переговоры могут пройти в Женеве в начале следующей надели на уровне заместителей глав МИД или директоров департаментов.

По словам Богданова, ряд членов Международной группы поддержки Сирии (МГПС) высказываются за проведение ее очередного заседания, Москва также видит смысл в организации встречи.

"Разговоры пошли, но пока без углубления в организационные вопросы, - сказал он. - Высказывается в целом заинтересованность ряда членов. В рамках продвижения женевского процесса, может быть, есть смысл провести заседание МГПС с участием всех влиятельных внешних сторон". 

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Персоны
Богданов, Михаил Леонидович
Темы
Кризис в Сирии
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