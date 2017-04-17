Встреча РФ, США и ООН по Сирии планируется на следующей неделе в Женеве

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Трехсторонняя встреча России, США и ООН по Сирии может пройти в Женеве в начале следующей недели, ожидается подтверждение Вашингтона. Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам Ближнего Востока и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Планируется встреча, ждем подтверждения от наших американских коллег, трехсторонняя встреча России, США и ООН Женеве", - сказал дипломат, уточнив, что переговоры могут пройти в Женеве в начале следующей надели на уровне заместителей глав МИД или директоров департаментов.

По словам Богданова, ряд членов Международной группы поддержки Сирии (МГПС) высказываются за проведение ее очередного заседания, Москва также видит смысл в организации встречи.

"Разговоры пошли, но пока без углубления в организационные вопросы, - сказал он. - Высказывается в целом заинтересованность ряда членов. В рамках продвижения женевского процесса, может быть, есть смысл провести заседание МГПС с участием всех влиятельных внешних сторон".