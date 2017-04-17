РФ и Сенегал продолжат развивать торгово-экономическое сотрудничество

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Россия и Сенегал продолжат развивать торгово-экономическое сотрудничество, в том числе в сфере энергетики и ВТС. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Сенегала Манкёром Ндиайем.
"Сегодня у нас будет хорошая возможность продолжить диалог по совершенствованию нашего взаимодействия, - отметил Лавров. - У нас достаточно уверенно развивается торгово-экономическое сотрудничество, наши компании рассматривают ряд перспективных проектов в Сенегале, в том числе в нефтегазовой сфере, судостроении и рыболовстве".
"Есть возможности для развития военно-технического сотрудничества", - добавил Лавров, указав и на традиционно активно развивающиеся гуманитарные и культурные связи России и Сенегала.
Также он отметил, что Россия "весьма удовлетворена" взаимодействием с Сенегалом в ООН, на международных форумах.