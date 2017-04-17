РФ требует объяснений о расследовании инцидента в Хан-Шейхуне

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Удар США по авиабазе в Сирии затруднил поиск путей политического урегулирования, возможно, преднамеренно. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с министром иностранных дел Сенегала Манкёром Ндиайем.

"Безусловно, обсудили мы и такое зло, как нарастание террористической угрозы, и на Африканском континенте, и в мире в целом. Мы вновь констатировали необходимость консолидации усилий всего международного сообщества в борьбе с этим всеобщим злом, как это сформулировал еще полтора года назад президент РФ Владимир Путин, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, - сказал он. - Конечно же, необходимо в этой сфере действовать исключительно на прочной основе международного права и Устава ООН".

"В этом контексте мы обсудили неправомерные, агрессивные действия авиации США, когда были нанесены удары по авиабазе в Сирии, которые лишь усугубили ситуацию и затруднили, может быть, преднамеренно, поиск политического урегулирования", - добавил глава МИД РФ.

Расследование химатаки

Москва потребует объяснений о ходе расследования ОЗХО случая предполагаемого применения химоружия в Сирии.

"Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, в недавнем интервью безапелляционно обвиняя в том, что произошло, Дамаск и поддерживающих его Россию и Иран, между делом в качестве доказательства правоты своей версии сказал, что британские ученые уже изучили пробы с места инцидента, пробы подтверждают, что применялся зарин или схожие вещества, - обратил внимание Лавров. - Интересное совпадение: британцы руководят миссией по установлению фактов, о том, что эта миссия делает, никому ничего не рассказывали, но британские ученые, видите ли, уже изучили пробы, взятые с места инцидента". "Мы сегодня же уже направляем требование объяснить, что происходит, - сказал Лавров. - Рассчитываю, что от ответа уже теперь не уйти. Так что обстановка не очень простая, но будем надеяться, что подавляющее большинство стран международного сообщества понимает, что происходит. Мы не позволим сорвать те усилия, которые предпринимаются по политическому урегулированию в Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН".

Переговоры в Женеве

Темп в организации нового раунда переговоров по Сирии в Женеве терять нельзя, заявил глава МИД РФ.

"Что касается предстоящей встречи в Женеве по Сирии, она планируется на период после 3-4 мая - то есть после очередной встречи на площадке Астаны, - сказал он. - Надеемся, что спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура найдет подходящую дату, потому что начали появляться какие-то намеки на то, что в конце мая начинается священный месяц Рамадан и, может быть, подождать, пока он не закончится".

"Мы убеждены, что темп терять нельзя", - подчеркнул министр.

"Особенно в ситуации, когда этот политический процесс оказался под угрозой, - отметил Лавров. - Имею в виду удар по аэродому Шайрат, а также стремление многих игроков как внутри Сирии, так и во внешней оппозиции, равно как и внешних игроков, использовать эту ситуацию для того, чтобы перевести "стрелки" полностью на режим Асада и взять курс на отход от политического урегулирования к односторонним действиям по свержению правительства Сирии".