Лавров: РФ надеется, что США не предпримут в КНДР те же действия, что и в Сирии

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что США не будут предпринимать односторонние действия в отношении КНДР, как это было недавно с Сирией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление вице-президента США Майкла Пенса о том, что эра "стратегического терпения" в отношении Пхеньяна закончилась.

"Не могу назвать все то время, которое прошло в период правления администрации (Барака) Обамы, эрой стратегического терпения в отношении Северной Кореи, потому что все-таки США довольно жестко ограничивали возможности Северной Кореи развивать отрасли экономики, которые могут содействовать ядерной или энергетической отрасли, - отметил министр. - Но и Совет Безопасности ООН достаточно жесткие санкции принимал, и неоднократно, и выступал с резким осуждением".

"Если под фигурой речи, которую употребил вице-президент США, понимать угрозу применения силы в одностороннем порядке, то это очень рискованный путь. Мы не приемлем ядерно-ракетные авантюрные действия Пхеньяна в нарушение многочисленных резолюций СБ ООН, но это отнюдь не означает, что можно таким же образом нарушать международное право, применяя силу в нарушение Устава ООН, - подчеркнул Лавров. - Очень надеюсь, что односторонних действий наподобие тех, которые мы видели недавно в Сирии, не будет и что США будут следовать той линии, которую президент (Дональд) Трамп неоднократно озвучивал в период своей предвыборной кампании".

Ранее Майкл Пенс заявил, что новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом не намерена следовать политике "стратегического терпения" в отношении КНДР. По словам Пенса, Вашингтон решительно настроен на то, чтобы обеспечить безопасность на Корейском полуострове "мирными средствами, путем переговоров", но тем не менее "рассматриваются все варианты действий".