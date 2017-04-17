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Путин подписал закон о льготах для депортированных из Крымской АССР

Политика
17 апреля, 13:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Документ упрощает порядок получения вида на жительство в РФ депортированным гражданам и их родственникам
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает упрощенный порядок при получении вида на жительство в России для тех, кто был незаконно депортирован с территории Крымской АССР. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, принят Госдумой 5 апреля и одобрен Советом Федерации 12 апреля 2017 года.

Согласно документу, льготы распространяются на самих граждан, а также на их родственников - бабушек, дедушек, отца, мать, супруга, супругу, детей, внуков, брата, сестру, усыновителя. Теперь для получения вида на жительство в РФ им не потребуется оформлять разрешение на временное проживание при условии представления справки о реабилитации, выданной органами внутренних дел, органами прокуратуры РФ или судом.

Закон подготовлен во исполнение указа президента РФ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития".

По данным МВД по Республике Крым, с мая 2014 года по февраль 2015 года было подано 18 тыс. 345 заявлений граждан о выдаче справок о реабилитации. По предварительным данным, реальное количество таких граждан составляет около 40 тыс. человек.

Для реализации закона дополнительного финансирования не потребуется.

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