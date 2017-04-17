Путин утвердил ратификацию договора о военно-техническом сотрудничестве с Узбекистаном

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Республикой Узбекистан о развитии военно-технического сотрудничества. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Договор был подписан в Москве 29 ноября 2016 года. Он определяет порядок осуществления взаимных поставок продукции военного назначения, установления благоприятного режима взаимодействия в области разработки, производства, эксплуатации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения и военной техники.
Предусматривается, что государство-поставщик продукции военного назначения вправе осуществлять контроль за ее наличием и целевым использованием (порядок которого будет определяться отдельным международным договором), а другая сторона договора, соответственно, должна обеспечить необходимые условия для осуществления такого контроля.
Как отметила ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди, ратификация документа отвечает интересам двух стран. "Договор направлен на укрепление безопасности в Среднеазиатском регионе и поднимает отношения двух стран на новый уровень", - сказала она.