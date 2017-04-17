Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин утвердил ратификацию договора о военно-техническом сотрудничестве с Узбекистаном

Политика
17 апреля, 13:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Документ определяет порядок осуществления взаимных поставок продукции военного назначения, установления режима взаимодействия в области разработки, производства и эксплуатации военной техники
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Республикой Узбекистан о развитии военно-технического сотрудничества. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Договор был подписан в Москве 29 ноября 2016 года. Он определяет порядок осуществления взаимных поставок продукции военного назначения, установления благоприятного режима взаимодействия в области разработки, производства, эксплуатации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения и военной техники.

Предусматривается, что государство-поставщик продукции военного назначения вправе осуществлять контроль за ее наличием и целевым использованием (порядок которого будет определяться отдельным международным договором), а другая сторона договора, соответственно, должна обеспечить необходимые условия для осуществления такого контроля.

Как отметила ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди, ратификация документа отвечает интересам двух стран. "Договор направлен на укрепление безопасности в Среднеазиатском регионе и поднимает отношения двух стран на новый уровень", - сказала она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Узбекистан
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
2
Центр по примирению передал 1,7 т помощи жителям деревни в сирийской Латакии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного "террориста"
2
ЦБ отозвал у двух страховых компаний лицензии по видам деятельности
3
Пенс: эра "стратегического терпения" США в отношении КНДР завершилась
4
Владимир Путин принял отставку главы Свердловской области
5
ФСБ перекрыла канал поставок оружия с Украины и из ЕС в Россию
6
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
7
Прокуратура Чечни проверяет информацию "Новой газеты" о похищениях людей
Темы дня
Загрузка...
Реклама