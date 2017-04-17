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СК РФ возбудил дело о похищениях россиян украинскими силовиками

Политика
17 апреля, 13:31 дата обновления: 17 апреля, 13:42 UTC+3
Уголовное дело расследуется по трем статьям УК РФ: "Организация и участие в преступном сообществе", "Похищение человека", "Торговля людьми"
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Материал из 1 страницы
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по фактам похищений российских граждан украинскими силовыми структурами. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следователями управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, Главного следственного управления СК в ходе расследования уголовного дела о похищении граждан РФ сотрудниками украинских силовых структур получены дополнительные сведения о похищении граждан России участниками преступного сообщества в период с 2014 года по 2015 год с целью последующего необоснованного привлечения российских граждан к уголовной ответственности", - сказала она.

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Уголовное дело расследуется по трем статьям УК РФ: 210 ("Организация и участие в преступном сообществе"), 126 ("Похищение человека") и 127.1 ("Торговля людьми").

Так, в декабре 2014 года на блокпосту вблизи поселка Красный Партизан Донецкой области Украины сотрудники украинских спецслужб похитили 36-летнего гражданина России, который не принимал никакого участия в конфликте на юго-востоке Украины, а приехал в качестве волонтера для оказания помощи в восстановлении производства в Донецкой народной республике. После похищения россиянина незаконно удерживали в различных помещениях городах Новоградовке, Волновахе и Мариуполе, в том числе в грузовом контейнере. Затем сотрудники украинских спецслужб доставили россиянина в один из отделов Управления СБУ в Донецкой области, где по надуманному основанию его задержали по подозрению в создании террористической группы. Впоследствии он был даже незаконно осужден, а освободили его лишь через два года.

В апреле 2015 года вооруженные лица вблизи поселка Еленовки Донецкой области похитили волонтеров российского Фонда помощи беженцам, соотечественникам и русскоязычному населению "Своих не бросаем". Среди них были россияне, которые везли из Луганска в Донецкую область гуманитарный груз. Россияне также были незаконно задержаны по подозрению в создании террористической группы. Потом их обменяли на украинских военнослужащих, задержанных представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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