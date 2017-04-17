Кремль призвал все страны избегать провокационных действий на Корейском полуострове

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Кремль вновь призвал все страны к сдержанности в ситуации вокруг Корейского полуострова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что США и Южная Корея пообещали дать эффективный ответ на военные провокации КНДР, договорившись как можно скорее развернуть в Южной Корее батарею американской системы ПРО THAAD.

"Наша позиция хорошо известна и последовательна. Мы призываем все стороны к сдержанности, призываем все страны избегать каких-либо действий, которые могли бы расцениваться как провокация. И мы выступаем за продолжение скоординированных международных усилий в имеющихся форматах по урегулированию северокорейской проблемы", - сказал Песков.