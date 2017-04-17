Граждане 18 стран смогут приезжать на Дальний Восток РФ без виз

ГОРКИ, 17 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о новой возможности для туристов и предпринимателей из 18 стран приезжать на российский Дальний Восток без виз.

"На днях я утвердил перечень стран, граждане которых смогут воспользоваться льготным режимом: Предпринимателям и туристам не нужно будет проходить традиционную процедуру получения российских виз", - сообщил глава кабинета министров на совещании с вице-премьерами. Он уточнил, что для иностранцев "достаточно будет внести свои данные на специальном сайте в интернете".

"Мы активно формируем на Дальнем Востоке современную инфраструктуру, создаем специальные режимы, в марте принят закон о посещении свободного порта Владивосток", - перечислил Медведев. Он уверен, что отмена визовых процедур для туристов и предпринимателей из других стран "будет способствовать повышению инвестиционной и туристической привлекательности Дальнего Востока". Премьер также полагает, что в регион приедет больше туристов, регион получит больше денег.

Председатель правительства добавил, что в перечень включены 18 государств из различных регионов, выбранных по принципу взаимности. "Это не потому, что эти государства ближе или дальше, а именно принцип взаимности действует - те, кто к нам готов с таким же подходом обратиться, подойти также, мы, соответственно, вводим двусторонние соглашения о безвизовых поездках", - пояснил глава кабмина.

Как отмечает официальный сайт кабмина, в перечень из 18 государств вошли Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, КНР, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексика, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция и Япония.