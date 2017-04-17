Песков: мнение о дистанцировании КНР от РФ "не совсем отражает реальность"

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Кремль считает выводы о том, что Китай якобы дистанцировался от России на мировой арене, "не совсем отражающими реальность".
"Учитывая интенсивный график обменов и визитов (представителей руководства РФ и Китая), наверное, можно с уверенностью сказать, что подобный анализ (о том, что КНР дистанцируется от РФ) не совсем соответствует действительности и не совсем отражает реальность", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что Москву еженедельно посещают представители высшего китайского руководства, в том числе для встреч с президентом РФ Владимиром Путиным. Такие мероприятия были на прошлой неделе, а также планируются на этой неделе и на следующей.
"Все эти встречи имеют и самостоятельное значение, но в том числе и проводятся в рамках подготовки визитов на высшем уровне, в частности, визита Путина в Китай, который примет участие в международной конференции по Шелковому пути (14-15 мая)", - заметил Песков.