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Песков призвал уважать выбор Турции на референдуме по расширению президентских полномочий

Политика
17 апреля, 14:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что прошедшее голосование - это абсолютно суверенное дело Турецкой Республики
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал с уважением относиться к выбору Турции, который страна накануне сделала на референдуме по вопросу расширения президентских полномочий.

"Прошедший референдум - это абсолютно суверенное дело Турецкой Республики, - подчеркнул Песков. - Мы считаем, что все должны с уважением относиться к волеизъявлению турецкого народа. Наверное, к этому и сводится наш комментарий".

Согласно предварительным данным, в результате референдума перевес голосов в пользу внесения так называемых "президентских" поправок в Основной закон страны очень небольшой - около 1,3 млн избирателей (51,3% против 48,7%). Окончательные итоги будут подведены в течение 11-12 дней.

Суть изменений

Конституционные изменения вводят в Турции президентскую форму правления вместо парламентской. Полномочия президента значительно расширяются, а пост премьер-министра будет упразднен. Глава государства получит право назначать вице- президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров. Он сможет издавать указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели с ними не согласятся в ходе последующих дебатов.

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Президент сможет объявлять чрезвычайное положение в стране, инициировать референдумы, передавать в парламент на обсуждение проект госбюджета. Но такие указы все равно должны будут впоследствии получить одобрение парламента. Президент получит право сохранять свою партийную принадлежность, если посчитает это необходимым.

Парламент в свою очередь сможет контролировать работу правительства через вице-президента и письменные запросы к нему, которые могут быть направлены посредством инициирования процедуры парламентского расследования. Расследование может быть инициировано и в отношении президента, для чего "За" должны будут высказаться три пятых состава меджлиса. Число депутатов же увеличивается с 550 до 600, а возраст выдвижения в кандидаты в депутаты снижается с 25 до 18 лет.

В соответствии с поправками упраздняются военные суды, за исключением дисциплинарных. Таким образом, нарушения военнослужащих, не касающиеся непосредственно исполнения устава, будут рассматриваться в гражданских судах.

Срок конституционных полномочий парламента и президента составит пять лет, но глава государства сможет занимать свой пост не более двух сроков подряд.

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Конституционный референдум в Турции
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Песков, Дмитрий Сергеевич
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