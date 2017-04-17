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Песков: тема военно-технического сотрудничества фигурирует в контактах РФ и Сербии

Политика
17 апреля, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ ответил вопрос ТАСС, обсуждался ли на уровне руководителей двух стран вопрос о поставках российских комплексов ПВО С-300 в Сербию
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Тема военно-технического сотрудничества фигурирует в российско-сербских контактах на высшем уровне. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, обсуждался ли на уровне руководителей двух стран вопрос о поставках российских комплексов ПВО С-300 в Сербию.

"Тема военно-технического сотрудничества относится к категории весьма чувствительных, и, действительно, тема ВТС фигурирует на повестке дня контактов на высоком и высшем уровнях", - сказал пресс-секретарь президента РФ. Он отказался уточнить, есть ли какие-то конкретные договоренности в этой сфере.

Ранее премьер-министр Сербии Александар Вучич сообщил, что Сербия хотела бы иметь на вооружении российские зенитные ракетные комплексы С-300 "Фаворит". Он отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным. Еще ранее премьер заявлял, что российские зенитно- ракетные комплексы С-300 "слишком дорогие" для Сербии, но Россия выразила желание помочь посредством определенных договоренностей.

В ходе визита Вучича в Москву 27 марта одной из главных тем стало военно-техническое сотрудничество. Стороны обсуждали покупку Белградом зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук".

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