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Медведев назначил Мирошникову на пост замглавы ФМБА

Политика
17 апреля, 14:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Юлия Мирошникова ранее занимала пост начальника управления спортивной медицины в агентстве
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Юлию Мирошникову заместителем главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Соответствующее постановление было  опубликовано на сайте правительства.

"Назначить Мирошникову Юлию Вячеславовну заместителем руководителя Федерального медико-биологического агентства", - говорится в распоряжении правительства.

Согласно информации на сайте ФМБА, Мирошникова ранее занимала пост начальника управления спортивной медицины в агентстве.

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