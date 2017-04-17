Посол РФ в Великобритании: между Москвой и Лондоном сейчас нет содержательных отношений

ЛОНДОН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Отказ министра иностранных дел Соединенного Королевства Бориса Джонсона посетить с визитом Россию свидетельствует об отсутствии содержательных отношений между Москвой и Лондоном. Об этом посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил в интервью газете Daily Mail, текст которого опубликован на сайте российского дипломатического представительства в британской столице.

Отвечая на вопрос, что он думает по поводу решения руководителя британского МИД не приезжать в РФ, посол заявил: "Это достойно сожаления. Но это лишь еще одно свидетельство тому, что между двумя нашими странами нет содержательных двусторонних отношений, которые выходили бы за рамки исключительно дипломатических".

Когда же Яковенко спросили, считает ли он, нынешнее состояние двусторонних российско-британских контактов наихудшим в истории, российский дипломат ответил: "Да, это так". В своем ответе на вопрос, обеспокоен ли он тем, что сложившаяся ситуация может привести к Третьей мировой войне, посол дал понять, что все разговоры об этом породила пресса, предположившая, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон якобы приедет в Россию с ультиматумом.

"К счастью, это оказалось лишь простым предположением со стороны американцев. Но исторически само слово "ультиматум" тесно связано с объявлением войны", - заметил глава российского диппредставительства, добавив, что "поэтому выбор слов очень важен, особенно для политиков".

Яковенко также прокомментировал размещение в Эстонии британского воинского контингента численностью в 800 человек, заметив, что "Россия не представляет никакой угрозы ни для Эстонии, ни для любой другой страны НАТО", а потому все разговоры о защите эстонской территории "звучат провокационно, а с учетом изменившегося характера войны, просто смехотворно".