Россия выступает за расширение режима контроля за ракетными технологиями

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Россия выступает за принятие новых государств в соглашение о режиме контроля за ракетными технологиями (РКРТ) и за расширение использования его стандартов другими странами. Об этом заявили в понедельник в МИД РФ в связи с 30-летием со дня образования РКРТ.

"Мы последовательно выступаем за то, чтобы РКРТ оставался техническим инструментом предотвращения распространения средств доставки оружия массового уничтожения (ОМУ), а применение его норм не мешало законной торговле соответствующими товарами, - отметили в российском дипведомстве. - Убеждены, что повышению эффективности РКРТ во многом способствовало бы приоритетное принятие новых государств, обладающих существенным ракетно-космическим потенциалом, а также использование разрабатываемых в его рамках стандартов широким кругом других стран".

В МИД РФ напомнили, что в рамках РКРТ вырабатываются стандарты экспортного контроля за продукцией, используемой при создании средств доставки ОМУ - баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов. Участники РКРТ обмениваются информацией о вызывающих озабоченность ракетных программах, существующих тенденциях в распространении средств доставки ОМУ, а также опытом борьбы с незаконными поставками контролируемой продукции.

Режим контроля за ракетными технологиями - добровольное соглашение 35 государств. РКРТ образован в 1987 году с целью снижения риска распространения ядерного оружия посредством установления контроля за поставками оборудования и технологий, способствующих разработке беспилотных систем доставки ядерного оружия.