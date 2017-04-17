Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров выразил поддержку белорусскому кандидату на пост генерального секретаря ОБСЕ

Политика
17 апреля, 18:09 UTC+3 МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Полномочия действующего генерального секретаря ОБСЕ Ламберто Занньера заканчиваются 30 июня 2017 года
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил поддержку белорусскому кандидату на пост генерального секретаря ОБСЕ Елене Купчиной на состоявшейся  встрече. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Была обсуждена проблематика ОБСЕ, включая ход конкурса на замену ее генерального секретаря, - информировали в российском дипведомстве. - С российской стороны выражена поддержка белорусскому кандидату".

Купчина сейчас занимает пост посла Белоруссии в Австрии и является постоянным представителем при ОБСЕ. Полномочия действующего генерального секретаря ОБСЕ Ламберто Занньера (Италия) заканчиваются 30 июня 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
2
Центр по примирению передал 1,7 т помощи жителям деревни в сирийской Латакии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержан один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга
2
НИУ ВШЭ: самой массовой профессией в России является водитель
3
Лавров: Трамп подтвердил настрой на налаживание отношений РФ и США
4
Песков призвал не отождествлять мнение Дмитрия Киселева с позицией Кремля
5
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
6
Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного "террориста"
7
Титов предупредил о возможном резком падении рубля из-за "пузыря" на рынке
Темы дня
Загрузка...
Реклама