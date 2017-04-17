МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил поддержку белорусскому кандидату на пост генерального секретаря ОБСЕ Елене Купчиной на состоявшейся встрече. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Была обсуждена проблематика ОБСЕ, включая ход конкурса на замену ее генерального секретаря, - информировали в российском дипведомстве. - С российской стороны выражена поддержка белорусскому кандидату".

Купчина сейчас занимает пост посла Белоруссии в Австрии и является постоянным представителем при ОБСЕ. Полномочия действующего генерального секретаря ОБСЕ Ламберто Занньера (Италия) заканчиваются 30 июня 2017 года.