Россия зафиксировала 16 нарушений режима перемирия в Сирии за сутки, Турция - восемь

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российские наблюдатели за сутки зафиксировали в Сирии 16 нарушений режима прекращения огня, турецкая сторона заявила о восьми инцидентах, из которых ни один не подтвердился. Об этом говорится в бюллетене российского Центра примирения враждующих сторон.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано 16 нарушений в провинциях Дамаск, Хама, Латакия и Дераа. Турецкой частью представительства зафиксировано восемь нарушений соглашения в провинциях Идлиб, Дамаск и Дераа. В ходе разбирательства по данным фактам нарушений установлено, что все восемь случаев нарушений российской стороной не подтверждаются", - говорится в бюллетене.
Продолжаются переговоры о перемирии с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. При этом не изменилось количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, а также число вооруженных формирований, заявивших о приверженности к прекращению боевых действий.
Режим прекращения боевых действий вступил в силу на территории Сирии 30 декабря прошлого года. Гарантами его соблюдения являются Москва и Анкара.