МИД РФ: вброс о поставках оружия Загребу направлен против сотрудничества РФ с Балканами

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Публикации в хорватской прессе о якобы имевших место поставках Россией Загребу вооружений, в том числе зенитных ракетных комплексов С-300, в период 1991-1995 гг. направлены на подрыв отношений Москвы с балканскими странами. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя содержащий подобные предположения материал в хорватской газете "Вечерний лист" (Vecernji list).
"Цель пропагандистской кампании, построенной на злонамеренных спекуляциях вокруг указанного вброса, вполне очевидна: ставится задача нанести ущерб сотрудничеству России с дружественными государствами на Балканах, осложнить взаимодействие с нашими партнерами, прежде всего Сербией", - отметили в министерстве.
В МИД РФ подчеркнули, что Россия неизменно придерживалась введенного ООН в 1991-1995 годах эмбарго на поставку вооружений конфликтующим сторонам в Югославии. "Не секрет, что в указанный период большое количество оружия, боеприпасов и военной техники советского производства имелось в странах Центральной и Восточной Европы, а также бывших республиках СССР. Насколько известно, нечистые на руку хорватские дельцы использовали данное обстоятельство для снабжения Загреба, - добавили в министерстве. - Российская Федерация к этому никакого отношения, разумеется, никогда не имела".
На прошлой неделе информация о том, что Россия якобы поставляла Загребу вооружения, в том числе С-300, во время вооруженных конфликтов на территории бывшей Югославии, когда на подобные поставки было наложено эмбарго ООН, появилась в ряде хорватских СМИ. Публикации были основаны на данных неназванных источников. В департаменте информации и печати МИД РФ эти сообщения опровергли.