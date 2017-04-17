На праймериз "Единой России" к сентябрьским выборам подано около двух тысяч заявок

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Около двух тысяч заявок подано для участия в предварительном голосовании (так называемых праймериз) "Единой России" по отбору кандидатов на сентябрьские выборы депутатов региональных законодательных собраний и представительных органов административных центров субъектов РФ. Об этом сообщил на заседании бюро Высшего совета партии его глава Борис Грызлов.

"На данный момент подано около двух тысяч заявлений", - проинформировал он, напомнив, что срок подачи заявлений истекает 27 апреля. По прогнозу Грызлова, число участников праймериз увеличится.

В свою очередь секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов сообщил, что на праймериз будут открыты 2017 избирательных участков, на которые будут привлечены около восьми тысяч членов участковых комиссий, которые в день предварительного голосования будут осуществлять подсчет голосов за того или иного кандидата. "И сегодня мы приступили к формированию этих участковых комиссий", - уточнил он.

По словам Неверова, партия ведет активную агитационную работу в преддверии предварительного голосования. "Буквально завтра будет возможность любому человеку в любом регионе, где пройдут выборы, посмотреть тот участок, на котором он может проголосовать", - отметил он. Секретарь Генсовета подчеркнул, что принцип легитимности, когда победивший на праймериз выдвигается кандидатом на выборах, как это было на думской избирательной кампании, будет реализован в тех регионах, где эта процедура сейчас проходит.

Как и зачем проводят праймериз

По итогам предварительного голосования будут отобраны кандидаты на выборы в региональные заксобрания, городские думы административных центров субъектов РФ и довыборы в Госдуму по 112 одномандатному округу, которые пройдут в единый день голосования в сентябре.

Старт кампании предварительного голосования этого года фактически был дан 7 февраля на заседании президиума Генсовета "Единой России", утвердившем положение о порядке проведения праймериз.

Во всех "выборных" регионах предварительное голосование состоится в один день - в воскресенье, 28 мая. Как и в преддверии думской кампании, праймериз пройдут по открытой модели, чтобы проголосовать на них сможет любой избиратель. Голосование будет рейтинговым, то есть проголосовать можно будет за нескольких кандидатов в списке.

Выдвижение участников праймериз стартовало 26 февраля и будет завершено 27 апреля, а регистрация - 2 мая. Перечень предоставляемых ими документов идентичен тому, что существовал на предварительном голосовании к думской избирательной кампании. Тогда, в частности, претенденты должны были предоставить данные об отсутствии судимости, даже погашенной или снятой, счетов за рубежом.

Как и на праймериз в преддверии думских выборов, кандидаты будут обязаны принять участие не менее в двух дебатах, которые будут проходить по выходным дням. Смотреть дебаты можно будет и на специальном сайте предварительного голосования, который был открыт 13 марта.

Предстоящие выборы

В единый день голосования, который в 2017 году приходится на 10 сентября, запланированы выборы депутатов заксобраний шести регионов, также пройдут выборы глав ряда субъектов РФ; кроме того, будут избираться мэры и 11 городских дум административных центров ряда регионов. Помимо этого, предстоят довыборы депутата Госдумы по Кингисеппскому одномандатному округу: победивший на них в сентябре прошлого года спикер Госдумы 6-го созыва Сергей Нарышкин отказался от мандата в связи с назначением директором Службы внешней разведки.

Эти выборы станут последними перед президентской избирательной кампанией в РФ. Выборы главы государства должны пройти в марте 2018 года, а кампания стартовать в конце этого года.

Процедура предварительного голосования в том или ином виде использовалась "Единой Россией" в ходе всех избирательных кампаний последних лет.

Перед выборами в Госдуму, которые прошли в сентябре 2016 года, партия провела праймериз во всех регионах по открытой модели, подразумевающей возможность участия в них любого избирателя; по их итогам были отобраны кандидаты от "Единой России" для участия в выборах как по федеральному списку, так и по одномандатным округам. На думских выборах единороссы получили 343 мандата из 450.